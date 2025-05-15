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Путин в Стамбул не поедет

Международный успех азербайджанских учеников

14:39 568

C 5 по 13 мая в Белу-Оризонти (Бразилия) прошла 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Сборная Азербайджана, успешно выступившая на олимпиаде, завоевала в общей сложности три медали: одну серебряную и две бронзовые.

Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования, ученик 11-го класса Бакинского химико-биологического республиканского лицея Мурад Халилзаде завоевал серебряную медаль, а ученики 11-го класса лицея Назрин Гасанова и Умид Мустафазаде — бронзовые.

С 1998 года азербайджанские школьники, участвовавшие в Международной Менделеевской олимпиаде по химии, завоевали в общей сложности 4 золотые, 13 серебряных и 41 бронзовую медали.

Кроме того, сборная Азербайджана успешно выступила на III Международной олимпиаде по математике и информатике имени Аль-Хорезми в Ташкенте, которая проходила с 7 по 13 мая, завоевав в общей сложности шесть медалей: две золотые и четыре серебряные.

Так, ученик 9-го класса лицея №287 «Зекалар» Баку Фархад Искандер и ученик 9-го класса турецкого лицея Фонда Даянат Гусейн Зейналов завоевали золотые медали, ученик 9-го класса лицея с химико-биологическим уклоном города Шеки Туран Мусаев, ученики 9-го класса турецкого лицея Фонда Даянат Фаррух Бурзу и Омар Алимамедзаде и ученик 9-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Баку Акпер Ахмедов взяли серебряные медали.

С 2023 года школьники из Азербайджана, участвовавшие в вышеуказанной олимпиаде, завоевали в общей сложности 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.

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