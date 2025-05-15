Россия может затянуть переговоры по Украине на все лето

Россия может затянуть переговоры по урегулированию конфликта в Украине на все лето, стремясь выиграть время для возможного нового наступления.

Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что Москва использует тактику затягивания, уклоняясь от призывов США и Европы к немедленному прекращению огня.