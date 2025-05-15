Россия может затянуть переговоры по Украине на все лето

Россия может затянуть переговоры по урегулированию конфликта в Украине на все лето, стремясь выиграть время для возможного нового наступления.
Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что Москва использует тактику затягивания, уклоняясь от призывов США и Европы к немедленному прекращению огня.
По данным издания, президент России Владимир Путин старается избежать обвинений в срыве мирных переговоров, одновременно создавая условия для того, чтобы Дональд Трамп в случае отсутствия прогресса мог прекратить поставки оружия и разведданных Украине.
Вашингтон и Брюссель продолжают настаивать на немедленном прекращении огня, но Кремль демонстрирует готовность к затяжной дипломатической игре.