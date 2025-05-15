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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Россия может затянуть переговоры по Украине на все лето

14:45 739

Россия может затянуть переговоры по урегулированию конфликта в Украине на все лето, стремясь выиграть время для возможного нового наступления.

Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что Москва использует тактику затягивания, уклоняясь от призывов США и Европы к немедленному прекращению огня.

По данным издания, президент России Владимир Путин старается избежать обвинений в срыве мирных переговоров, одновременно создавая условия для того, чтобы Дональд Трамп в случае отсутствия прогресса мог прекратить поставки оружия и разведданных Украине.

Вашингтон и Брюссель продолжают настаивать на немедленном прекращении огня, но Кремль демонстрирует готовность к затяжной дипломатической игре.

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