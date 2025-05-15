В Карабахском университете создан профсоюзный комитет

В нем приняли участие руководство, преподавательский состав, студенты Карабах ского университета, руководство ATİAHİ и представители СМИ, сообщили в Министерстве науки и образования.

Выступая на мероприятии, ректор университета Шахин Байрамов отметил, что создание профсоюзного комитета является важным событием в общественно-культурной жизни университета. По его словам, инициатива направлена на защиту прав сотрудников и студентов, повышение их социального благополучия, а также на содействие общему развитию учебного заведения.

Председатель Республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана Араз Пашаев, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул, что для него большая честь выступать в Карабахском университете. Он выразил уверенность, что созданный комитет станет важным звеном в жизни университета, содействуя укреплению солидарности, социальной справедливости и здоровых трудовых отношений. По его словам, члены профсоюза смогут воспользоваться рядом преимуществ — от правовой поддержки до участия в различных проектах, реализуемых комитетом.

В рамках мероприятия состоялись выборы председателя и членов профкомитета. В завершение участники и гости посетили общежитие, библиотеку и столовую университета, ознакомившись с созданными для студентов условиями.