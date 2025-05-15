США продадут Катару вооружения на $42 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил, что Катар закупит у Вашингтона вооружения на сумму $42 млрд, а также инвестирует $10 млрд в модернизацию американской авиабазы Эль-Удейд.

«Мы подписали соглашение о покупке Катаром лучшей американской военной техники на сумму $42 млрд, включая системы ПРО THAAD, самолеты-заправщики Pegasus, боевые машины Desert Vipers и беспилотники MQ-9B и Sky Guardian», — заявил Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на базе Эль-Удейд.

Сделка включает не только поставку современного вооружения, но и углубление сотрудничества между Вашингтоном и Дохой в области безопасности. Это произошло на фоне ближневосточного турне Трампа, которое началось 13 мая.