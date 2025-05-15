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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Россия готовит новое наступление в Украине

15:21 488

Россия сосредотачивает значительные силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с последними оценками США.

По словам первого источника, российские командиры пытаются сформировать крупные ударные группы для продвижения на восток Украины. Второй чиновник подчеркнул, что Москва стремится захватить как можно больше территорий, возможно, даже до окраин Киева.

Американские чиновники считают, что главным препятствием для России остаются украинские беспилотники и минные поля, которые сдерживают российские силы даже при их численном превосходстве. Однако Украина также испытывает нехватку людских ресурсов, что усложняет оборону.

При этом в США не видят признаков того, что Северная Корея способна значительно усилить свои войска в Украине, несмотря на слухи о возможной поддержке России.

По информации CNN, Москва продолжает перебрасывать войска и технику к линии фронта, что вызывает опасения о начале нового наступления. В то же время Украина и Россия готовятся к возможной встрече в Турции. Однако источник в МИД Турции сообщил, что пока ни одной встречи официально не назначено.

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Анкару, заявил, что дальнейшие шаги по переговорам будут обсуждаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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