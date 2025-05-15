«Cведем левых с ума»: Трамп о третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие просят его снова баллотироваться на пост главы государства в 2028 году и он подумает над этим.

«Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать. Подумаю над этим, хотя это очень сложно», - сказал он, выступая на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Американский лидер в шутливой форме предложил лозунг предполагаемой предвыборной кампании: «Трамп-2028: сведем левых с ума».

В то же время Трамп ранее заявлял, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к американской конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Очередные президентские выборы в США пройдут в 2028 году.