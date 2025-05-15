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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Алиев доволен боевой готовностью азербайджанской армии

15:32 211

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью азербайджанской армии, сообщил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов во время видеосвязи со штабами, обсуждая командно-штабные тренировки азербайджанской армии.

В Минобороны заявили, что тренировки проводятся в соответствии с планом подготовки на 2025 год. В учениях задействованы главные управления Министерства обороны, различные виды войск и сил, а также штабы Отдельной общевойсковой армии.

Основной их целью является совершенствование процесса принятия военных решений и повышение маневренности подразделений. Тренировки проходят в условиях, приближенных к реальному бою, с учетом современного боевого опыта.

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