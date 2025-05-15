ОАЭ выкачивают российские мозги

Программа «золотых виз» в ОАЭ получила самое крупное расширение с момента своего запуска с явной оглядкой на приехавших в страну богатых и талантливых россиян. Теперь на 10-летний вид на жительство могут претендовать не только инвесторы и высококвалифицированные специалисты, но и представители новых категорий — медработники, создатели цифрового контента, специалисты в сфере видеоигр и киберспорта, а также владельцы крупных яхт. По словам властей ОАЭ, расширение программы направлено на привлечение в страну талантов, капитала и технологической экспертизы.

Обладатели визы получают право на долгосрочное проживание, могут перевезти семью, оформить их в учебные заведения, пользоваться системой здравоохранения, приобретать недвижимость и вести бизнес.

Согласно условиям новой программы, подать заявку на «золотую визу» могут богатые владельцы частных яхт длиной от 40 метров, топ-менеджеры верфей, акционеры яхтенных компаний, а также провайдеры услуг в этой отрасли. Нововведение явно рассчитано на уехавших от санкций российских бизнесменов, которые рассматривают ОАЭ как безопасную гавань.

В портах ОАЭ замечен десяток суперъяхт, связанных с россиянами: 118-метровая Motor Yacht A Андрея Мельниченко (уже гражданин ОАЭ), 140-метровая Ocean Victory Виктора Рашникова, 104-метровая Quantum Blue, ассоциируемая с Сергеем Галицким, 99-метровая Madam GU, связанная с семьёй Андрея Скоча, и 85-метровая Pacific X Леонида Михельсона.

Также ОАЭ может выдать золотые визы медработникам из России за особые заслуги и длительную работу в сфере здравоохранения. Регион переживает беспрецедентный приток врачей из России.

За последние несколько лет в городе появилось 30 новых клиник, учреждённых инвесторами из стран бывшего Советского союза: только в 2024 году к медсообществу Дубая присоединились 150 русскоязычных специалистов. В 2023 году в Эмиратах не было ни одной российской медицинской сети. В 2024 году Volna получила 9000 заявок на переезд, причём 500 специалистов уже активно готовятся к экзаменам для получения права работать в Дубае.