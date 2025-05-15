USD 1.7000
EUR 1.9026
RUB 2.1146
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

ОАЭ выкачивают российские мозги

15:39 147

Программа «золотых виз» в ОАЭ получила самое крупное расширение с момента своего запуска с явной оглядкой на приехавших в страну богатых и талантливых россиян. Теперь на 10-летний вид на жительство могут претендовать не только инвесторы и высококвалифицированные специалисты, но и представители новых категорий — медработники, создатели цифрового контента, специалисты в сфере видеоигр и киберспорта, а также владельцы крупных яхт. По словам властей ОАЭ, расширение программы направлено на привлечение в страну талантов, капитала и технологической экспертизы.

Обладатели визы получают право на долгосрочное проживание, могут перевезти семью, оформить их в учебные заведения, пользоваться системой здравоохранения, приобретать недвижимость и вести бизнес.

Согласно условиям новой программы, подать заявку на «золотую визу» могут богатые владельцы частных яхт длиной от 40 метров, топ-менеджеры верфей, акционеры яхтенных компаний, а также провайдеры услуг в этой отрасли. Нововведение явно рассчитано на уехавших от санкций российских бизнесменов, которые рассматривают ОАЭ как безопасную гавань.

В портах ОАЭ замечен десяток суперъяхт, связанных с россиянами: 118-метровая Motor Yacht A Андрея Мельниченко (уже гражданин ОАЭ), 140-метровая Ocean Victory Виктора Рашникова, 104-метровая Quantum Blue, ассоциируемая с Сергеем Галицким, 99-метровая Madam GU, связанная с семьёй Андрея Скоча, и 85-метровая Pacific X Леонида Михельсона.

Также ОАЭ может выдать золотые визы медработникам из России за особые заслуги и длительную работу в сфере здравоохранения. Регион переживает беспрецедентный приток врачей из России.

За последние несколько лет в городе появилось 30 новых клиник, учреждённых инвесторами из стран бывшего Советского союза: только в 2024 году к медсообществу Дубая присоединились 150 русскоязычных специалистов. В 2023 году в Эмиратах не было ни одной российской медицинской сети. В 2024 году Volna получила 9000 заявок на переезд, причём 500 специалистов уже активно готовятся к экзаменам для получения права работать в Дубае.

Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит
Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит обновлено 15:38
15:38 12080
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности; все еще актуально
00:00 6956
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
13:37 2021
Стартовала встреча Зеленский-Эрдоган
Стартовала встреча Зеленский-Эрдоган видео; обновлено 14:35
14:35 2787
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция» заметки на полях
11:42 4476
Что Путин сказал на последнем перед переговорами совещании?
Что Путин сказал на последнем перед переговорами совещании? обновлено 15:34
15:34 6721
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 7980
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 8173
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 4474
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2743
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 5760

ЭТО ВАЖНО

Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит
Переговоры России и Украины в Стамбуле: что происходит обновлено 15:38
15:38 12080
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала
Новая стратегия Кремля: свергнуть Пашиняна… либо превратить его в вассала сенсационные подробности; все еще актуально
00:00 6956
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
Премьер Пакистана позвонил Алиеву
13:37 2021
Стартовала встреча Зеленский-Эрдоган
Стартовала встреча Зеленский-Эрдоган видео; обновлено 14:35
14:35 2787
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция»
Тот самый Гасан Гасанов 30 лет спустя: «Я избегаю термина «революция» заметки на полях
11:42 4476
Что Путин сказал на последнем перед переговорами совещании?
Что Путин сказал на последнем перед переговорами совещании? обновлено 15:34
15:34 6721
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 7980
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 8173
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена
Головокружительный успех Трампа: от образа полицейского к роли бизнесмена главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 21:23 4474
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников
Перед переговорами Россия запустила по Украине более ста беспилотников обновлено 10:12
10:12 2743
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
Крымский татарин и недавний политзаключенный стал послом Украины в Турции
05:28 5760
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться