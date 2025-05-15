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Моуриньо станет главным тренером сборной Португалии

Отдел спорта
15:41 974

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо возглавит сборную Португалии. 62-летний тренер достиг договоренности с Федерацией футбола Португалии. Об этом сообщает NTV Spor.

Моуриньо уже заключил предварительное соглашение и впервые в карьере встанет во главе национальной команды. Ожидается, что контракт вступит в силу после финала Лиги наций, который состоится 8 июня. Сейчас сборную Португалии возглавляет Роберто Мартинес.

Первоначально федерация планировала пригласить Моуриньо после окончания его контракта с «Фенербахче» в 2026 году. Однако ситуация с Криштиану Роналду повлияла на решение - руководство сочло, что именно Моуриньо способен эффективно управлять переходным этапом в сборной.

Теперь Федерация футбола Португалии намерена назначить Моуриньо главным тренером национальной команды уже по завершении сезона 2024/25.

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