НАТО критикует Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент России Владимир Путин проигнорировал возможность начать мирные переговоры в Стамбуле, на которые был готов президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент Зеленский заявил: «Я готов сесть за стол переговоров с Путиным, как только будет объявлено о прекращении огня». Украина готова договариваться, но мяч сейчас на стороне России», — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО выразил благодарность США и команде президента Дональда Трампа, отметив, что Вашингтон сосредоточен на достижении мира в Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин не планирует приезжать в Стамбул для переговоров с украинской стороной. В то же время Владимир Зеленский, прибывший в Анкару, заявил, что решение о дальнейших шагах будет принято после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным СМИ, на данный момент ни одной встречи между российской и украинской делегациями официально не назначено.