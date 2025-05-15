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Переговоры в Стамбуле: Россия обещает «важное заявление»
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Переговоры в Стамбуле: Россия обещает «важное заявление»

США хотят усадить за один стол Россию и НАТО

16:26 495

США выступили с предложением восстановить работу Совета Россия - НАТО, которая была фактически приостановлена после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.

По его информации, это предлагается сделать в рамках урегулирования войны между Россией и Украиной.

Агентство напоминает, что Москва до сих пор уклоняется от предложения США о прекращении огня, которое предусматривало бы замораживание конфликта, признание США Крымского полуострова как российского, а также отмену санкций США.

Совет НАТО-Россия – орган, созданный после холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности – фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Последнее заседание совета состоялось 12 января 2022 года в Брюсселе. На нем обсуждались вопросы требований РФ о гарантиях безопасности, которые страны-члены НАТО отклонили.

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