Чем дальше Трамп, тем больше обвинений

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не будет «склоняться перед какими-либо хулиганами» в ответ на критику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес Тегерана.
Официальные американские лица не перестают заверять, что их переговоры по ядерной программе идут «очень, очень хорошо и конструктивно». Но как только очередной раунд заканчивается, из их заявлений следует, что картина там совершенно другая. То есть все по классике: «дела у них шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым разом все хуже и хуже…»
Вчера, выступая на конференции Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива, Трамп вновь озвучил условия, на которых готов пойти на сделку с Ираном: Тегеран должен прекратить спонсировать терроризм; остановить кровавые войны руками своих прокси; и навсегда — подлежащим проверке образом — отказаться от стремления к ядерному оружию.
Эти слова вызвали гневный отпор Масуда Пезешкиана: «Он [Трамп] думает, что может прийти сюда, скандировать лозунги и напугать нас. Для нас мученичество гораздо слаще, чем смерть в постели. Вы приехали нас пугать? Мы не будем склоняться ни перед каким хулиганом».
«США постоянно меняют свою официальную позицию на ядерных переговорах, которые они ведут с исламской республикой», - заявляют в Тегеране. – «США не были искренними в переговорах, а сами они планировались как ловушка для подтягивания ситуации к напряженности».
И это называется «очень, очень хорошо и конструктивно»? Скорее наоборот. Впрочем, не стоит торопиться с выводами. Столь нервическая реакция в Тегеране связана с намерением Трампа называть в официальных документах Персидский залив «Арабским», что для иранцев совершенно неприемлемо, причем не важно для каких иранцев – симпатизирующих консерваторам или их политическим оппонентам.
И потом не устаю повторять – следите не за словами политиков, а за их реальными действиями. Право же, много нервов сэкономите. Грозная иранская риторика – не поддадимся давлению, не склонимся перед американскими требованиями – это не более чем игра на публику, как внешнюю, так и внутреннюю.
В реальности же Тегеран, в общем-то, просчитал Трампа и понял, что эффективная экономическая сделка для него куда как предпочтительнее, чем любая ее политическая составляющая. Как говорится, можно забрать человека из бизнеса в другую сферу деятельности, но нельзя забрать бизнес из человека. Иными словами, перефразируя, бизнесмен бывшим не бывает.
Визит Трампа в монархии Персидского, пока еще, залива прекрасно показал подход американского президента: «экономическая эффективность прежде всего, а демократизация, универсальные права человека и прочее – это пустая говорильня». Для Трампа важнее не переделать устоявшийся в государствах Ближнего Востока порядок, а встроиться в него в качестве акционера.
Поняв эту «изюминку» в Трампе, иранцы на публику демонстрируют несгибаемую непреклонность, а на деле закидывают по всем имеющимся у них каналам в Вашингтон идеи о том, что дополнением к сделке могло бы стать соглашение о неких экономических преференциях Ирана для США, включая энергетику и нефтегазовую отрасль.
И ряд действий с американской стороны показывает, что эти предложения в Белом доме тщательно обсуждаются. Достаточно обратить внимание на тот факт, что американская планка требований к Ирану снижается. Исчезла ракетная программа, категоричные требования по полной остановке обогащения урана, принято предложение о международном, читай: американском, контроле за ядерной программой.
Давно известно, что «дьявол в деталях». Поэтому в американо-иранском диалоге не стоит тратить время на то, кто что сказал. Важнее наблюдать за тем, кто что сделал.