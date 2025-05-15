Чем дальше Трамп, тем больше обвинений

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не будет «склоняться перед какими-либо хулиганами» в ответ на критику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес Тегерана. Официальные американские лица не перестают заверять, что их переговоры по ядерной программе идут «очень, очень хорошо и конструктивно». Но как только очередной раунд заканчивается, из их заявлений следует, что картина там совершенно другая. То есть все по классике: «дела у них шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым разом все хуже и хуже…» Вчера, выступая на конференции Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива, Трамп вновь озвучил условия, на которых готов пойти на сделку с Ираном: Тегеран должен прекратить спонсировать терроризм; остановить кровавые войны руками своих прокси; и навсегда — подлежащим проверке образом — отказаться от стремления к ядерному оружию.

Эти слова вызвали гневный отпор Масуда Пезешкиана: «Он [Трамп] думает, что может прийти сюда, скандировать лозунги и напугать нас. Для нас мученичество гораздо слаще, чем смерть в постели. Вы приехали нас пугать? Мы не будем склоняться ни перед каким хулиганом». «США постоянно меняют свою официальную позицию на ядерных переговорах, которые они ведут с исламской республикой», - заявляют в Тегеране. – «США не были искренними в переговорах, а сами они планировались как ловушка для подтягивания ситуации к напряженности». И это называется «очень, очень хорошо и конструктивно»? Скорее наоборот. Впрочем, не стоит торопиться с выводами. Столь нервическая реакция в Тегеране связана с намерением Трампа называть в официальных документах Персидский залив «Арабским», что для иранцев совершенно неприемлемо, причем не важно для каких иранцев – симпатизирующих консерваторам или их политическим оппонентам. И потом не устаю повторять – следите не за словами политиков, а за их реальными действиями. Право же, много нервов сэкономите. Грозная иранская риторика – не поддадимся давлению, не склонимся перед американскими требованиями – это не более чем игра на публику, как внешнюю, так и внутреннюю.