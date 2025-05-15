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Переговоры в Стамбуле: Россия обещает «важное заявление»
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Переговоры в Стамбуле: Россия обещает «важное заявление»

Вы нам террористов, а мы вам воду

16:50 812

Индийско-пакистанский договор о распределении водных ресурсов не будет действовать, пока сохраняется трансграничный терроризм.

Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на брифинге в Нью-Дели.

«Наши отношения с Пакистаном будут строго двусторонними. Договор о водах Инда приостановлен и останется таковым до тех пор, пока трансграничный терроризм со стороны Пакистана не будет надежно и бесповоротно прекращен», — подчеркнул Джайшанкар.

Министр напомнил, что премьер-министр Нарендра Моди четко обозначил позицию Нью-Дели: любые переговоры с Пакистаном будут касаться исключительно борьбы с терроризмом. Индия требует от Исламабада выдать разыскиваемых террористов и закрыть инфраструктуру, поддерживающую экстремистские группы.

Договор о водах Инда, подписанный в 1960 году, регулирует распределение водных ресурсов реки Инд и ее притоков между Индией и Пакистаном. Согласно соглашению, Исламабад контролирует воды Инда, Чинаба и Джелама, тогда как Нью-Дели — воды Беаса, Рави и Сатледжа.

Ранее Пакистан призвал Индию пересмотреть решение о приостановке договора после теракта в Пахалгаме 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели настаивает, что любые уступки возможны только после прекращения трансграничного терроризма.

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