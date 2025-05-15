МЧС несет правила пожарной безопасности в массы

Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана продолжает реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности на территории страны в рамках своих полномочий.

Как сообщили в МЧС, в этих целях Служба совместно с Министерством экологии и природных ресурсов организовала просветительские мероприятия по вопросам пожарной безопасности в лесных массивах Тангяруд, Сыгырлы, Агджабеди, Бейлаган, Солтанбут-2 и Шамкир, в 15-м региональном лесном хозяйстве, а также в Национальном парке Самур-Ялама (Хачмазский район, село Ялама).

В мероприятиях участвовали представители региональных центров лесного хозяйства Министерства экологии, сотрудники исполнительной власти и муниципалитетов соответствующих районов, а также местные предприниматели.

Участникам была представлена подробная информация о текущем состоянии пожарной безопасности в лесах и прилегающих территориях, а также о мерах, принятых для предотвращения пожаров в преддверии летнего сезона. Особое внимание уделялось важности соблюдения правил пожарной безопасности всеми гражданами, включая должностных лиц, для сохранения лесов – национального достояния страны. Подчеркивалась необходимость строгого соблюдения этих правил жителями близлежащих сел, предпринимателями и другими лицами во избежание пожаров.

В ходе мероприятий были даны ответы на вопросы, проведен обмен мнениями. Участникам наглядно продемонстрировали создание противопожарных полос шириной 6–8 метров вокруг лесных зон с использованием специальной техники.