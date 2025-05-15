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УЕФА может перенести чемпионат Европы в другую страну

Скандал из-за Литвы и Латвии
Отдел спорта
17:22 348

УЕФА рассматривает перенос чемпионата Европы-2026 по футзалу в другую страну. Это связано с тем, что Литва и Латвия отказываются принимать на своей территории сборную Беларуси, сообщает Sports.ru.

Евро-2026 по футзалу должен пройти в Риге и Каунасе с 18 января по 8 февраля 2026 года. Сборная Беларуси гарантировала себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе. 

«Литовская федерация футбола совместно с латвийской и украинской федерациями футбола активно занимается ситуацией, связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу, - заявил глава Федерации футбола Литвы Эдгарс Станкявичюс. - Сейчас литовская сторона ведет переговоры с институциями нашей страны, поскольку необходима государственная поддержка в отношении закона, запрещающего въезд спортсменов из этой страны на территорию Литвы. Также ведутся переговоры с УЕФА. Как только будут получены необходимые ответы, литовская, латвийская и украинская федерации объявят о своем решении, которое будет очень жестким».

Сообщается, что Станкявичюс уже встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином и сообщил ему, что сборная Беларуси не будет играть в Литве.

«Руководители УЕФА нас полностью понимают, но продолжают защищать так называемую спортивную сторону - команда, которая участвовала в отборе и выиграла путевку, имеет право участвовать в чемпионате. Они апеллируют к этому спортивному принципу, тем более что никаких санкций к этой федерации не применялось», - сказал Станкявичюс.

Теперь не исключен вариант того, что УЕФА перенесет чемпионат Европы в другую страну. По информации СМИ, в случае переноса турнир может принять Казахстан. 

«Такой вариант, безусловно, остается. Конечно, это последний вариант, но он также реален», – заявил Станкявичюс.

Также о ситуации высказался глава Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко.

«В конце нынешней или в начале следующей недели у нас будет четкое решение, как все будет происходить. Сейчас много неопределенностей. Мы знаем, что в Латвии не сможем организовать матч, в котором будет участвовать Беларусь. Мы не можем этого сделать ни с юридической, ни с этической точки зрения. Пока идет коммуникация, и когда у нас будет четкая позиция от УЕФА, мы обязательно проинформируем общественность», – отметил Ляшенко.

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