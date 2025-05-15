Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Уильяму Гаджиеву?

Скандал, разразившийся после мероприятия, организованного 9 мая в Имишлинском районе председателем местного отделения Совета аксакалов, членом партии «Ени Азербайджан», бизнесменом Салехом Самедовым, продолжает набирать обороты. Напомним, на этом мероприятии использовались символы СССР и георгиевские ленты — атрибуты, широко ассоциируемые с имперской идеологией, борьбой с Османской империей и современной военной пропагандой России, что вызвало острое общественное возмущение. После инцидента Совет аксакалов Азербайджана провел внеочередное заседание, на котором Салех Самедов был лишён статуса «имишлинского аксакала» и исключён из организации. Временное исполнение его обязанностей было возложено на члена правления местного отделения Вахида Тагиева. Однако вскоре выяснилось, что и Тагиев присутствовал на том же мероприятии, причем с той же георгиевской лентой на груди.

Совет аксакалов Азербайджана возглавляет предприниматель Эльдар Гулиев - председатель партии Azərittifaq и многолетний депутат парламента. В беседе с журналистами он заявил, что в ближайшее время в Имишлинском районе будет проведено заседание по полной замене местного руководства Совета аксакалов. «Георгиевская лента была не только у Вахида Тагиева, но и у всех участников мероприятия, - отметил он. - Вот на что у них хватает ума! На следующей неделе проведем выборы и заменим их всех». Как выяснилось, до отстранения Самедова в его кабинете находился бюст Сталина и различные советские символы. На заседании, состоявшемся 14 мая под председательством руководителя аппарата Совета аксакалов Имишли Рамина Гасанли, кабинет был полностью очищен от атрибутики Советского Союза. Впрочем, по словам Эльдара Гулиева, Совет аксакалов был обеспокоен не столько даже бюстом Сталина, сколько фактом использования государственного флага СССР и георгиевской ленты.

«Сейчас мы выясняем, кто передал им эти ленты, - поделился с журналистами Эльдар Гулиев. - Не будем строить догадки, но очевидно, что была допущена серьезная ошибка. Салех Самедов уже исключён из организации. В отношении остальных также будут приняты меры. Каким бы влиятельным он ни был, мы не допустим, чтобы рядом со знаменем Азербайджанской Республики развевался флаг СССР». Бывший председатель совета аксакалов Имишлинского района — фигура довольно известная. Будучи олигархом и обладая значительным личным состоянием, Салех Самедов прибыл на скандальное мероприятие в салоне роскошного Rolls-Royce с номером 90 AA 679. В 1980-х Самедов заведовал одним из бакинских рынков, после восстановления независимости занимал различные посты в сфере торговли и общественного питания, позднее занимался бизнесом, а с середины 2000-х работал в исполнительных органах Нафталанского и Имишлинского районов. В перечне должностей Самедова — заместитель главы Имишлинского района по социально-экономическим вопросам (2010–2011 годы), президент ООО «Хан-Araz» (2011–2013), начальник регионального управления Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам (2013–2018), генеральный директор Азербайджанского института метрологии (2018–2020), директор ООО «Azər-S-Test» (2020–2021). В прошлом году Самедов был избран председателем Совета аксакалов Имишлинского района. Тем не менее столь солидный список должностей никак не объясняет причины симпатий Самедова, а заодно и членов местного Совета аксакалов к символике СССР, к личности Иосифа Сталина и элементам российской пропаганды, которые сегодня активно используются в официальной идеологии Кремля. Но в своё время бывший посол России в Азербайджане Владимир Дорохин поддерживал особые отношения с экс-главой исполнительной власти Имишлинского района Уильямом Гаджиевым, впоследствии осуждённым за коррупцию и другие преступления.