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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Трамп потребовал производить iPhone в США

17:41 1278

Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от главы Apple Тима Кука прекратить строительство заводов в Индии для производства устройств для американского рынка. Об этом он сообщил во время визита в Катар, подчеркнув, что Apple должна наращивать производство в США. «Я сказал: не строй в Индии», — процитировал Трамп свой разговор с Куком.

Заявление угрожает планам Apple, которая к концу 2026 года намерена импортировать в США большинство iPhone из Индии, чтобы снизить зависимость от Китая на фоне тарифов и геополитических рисков. Сейчас Apple производит почти все iPhone в Китае и не имеет сборочных линий в США, хотя обязалась вложить $500 млрд в американскую экономику до 2029 года.

Перенос производства в США осложнен: цепочки поставок и квалифицированная рабочая сила сосредоточены в Китае, а в Индии Apple только выстраивает партнерства. Высокие затраты на труд и производство в США делают проект экономически нецелесообразным. Индия, напротив, предлагает субсидии и быстрорастущий рынок.

«Трамп хочет локализации производства в США, но это не произойдет быстро», — отметил Тарун Патхак из Counterpoint. Сложная цепочка поставок Apple делает полный перенос из Индии или Китая практически невозможным в краткосрочной перспективе.

Трамп уточнил, что не против заводов Apple в Индии для местного рынка: «Стройте в Индии для Индии». Он также упомянул переговоры о снижении индийских пошлин на американские товары, отметив высокие тарифные барьеры страны.

Apple производит в Индии около 40 млн iPhone в год (20% от общего объема). Основной партнер — Foxconn, также производство ведут Tata Group и Pegatron, которые расширяют мощности в южной Индии.

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