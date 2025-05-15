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Громкие заявления Зеленского
Новость дня
Громкие заявления Зеленского

Россия собирается разбомбить проспект Шевченко

17:47 1829

Российские войска вечером 15 мая планируют нанести ракетные удары по Сумам. Власти призвали жителей города находиться в безопасных местах. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Сумской ОВА.

В сообщении отмечается, что по оперативной информации от соответствующих служб, Россия сегодня планирует нанести ракетные удары по Привокзальной площади и проспекту Шевченко.

«Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место. Следите за обновлениями из официальных источников», - отметили в ОВА.

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