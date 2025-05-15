Россия собирается разбомбить проспект Шевченко

Российские войска вечером 15 мая планируют нанести ракетные удары по Сумам. Власти призвали жителей города находиться в безопасных местах. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Сумской ОВА.

В сообщении отмечается, что по оперативной информации от соответствующих служб, Россия сегодня планирует нанести ракетные удары по Привокзальной площади и проспекту Шевченко.

«Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место. Следите за обновлениями из официальных источников», - отметили в ОВА.