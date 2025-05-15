Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева

Всемирно известный бизнесмен рассказал о целях входа компании на рынок Азербайджана, оценил текущую ситуацию в аграрном секторе страны, а также поделился мнением о господдержке сельского хозяйства.

- С какого года компания Lovol представлена на азербайджанском рынке?

- Мы начали работу в Азербайджане в 2018 году. С самого начала нашей задачей было не просто продажа техники, а реальный вклад в развитие аграрного сектора. Азербайджанские фермеры предъявляют высокие требования к урожайности, надежности и энергоэффективности, и эти запросы полностью совпадают с философией и техническими стандартами компании Lovol.

Со временем мы увидели рост спроса, позитивные отзывы пользователей и уверенное укрепление позиций нашего бренда в регионах. Это подтвердило, что мы пришли в нужное время и с правильным предложением. Также мы выстроили устойчивую систему послепродажного обслуживания, обеспечили азербайджанских фермеров запчастями и наладили техническую поддержку в том числе через надежного местного партнёра.

- Почему для выхода на рынок Азербайджана был выбран именно 2018 год?

- Это было стратегическое решение. В 2018 году в Азербайджане начался новый этап развития аграрного сектора. Подписанный в декабре указ руководства вашей страны усилил государственную поддержку сельского хозяйства (имеется в виду соответствующий указ президента Азербайджана – ред.), а также стимулировал развитие лизинговой системы. Это была не просто формальность, а структурная реформа, изменившая правила игры. В результате сектор стал более открытым и конкурентным. Раньше преобладал централизованный подход, но после реформ рынок начал либерализоваться. Это создало возможности для прихода международных брендов и расширения выбора техники для фермеров. Благодаря конкуренции, улучшились и качество сервиса, и ценовая политика.