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Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева

эксклюзив
Тамилла Алиева, собкор
17:55 2072

По случаю 18-й Азербайджанской Международной сельскохозяйственной выставки вице-президент всемирно известного китайского агротехнического бренда Lovol Донг Шукуй любезно согласился ответить на вопросы haqqin.az.

Всемирно известный бизнесмен рассказал о целях входа компании на рынок Азербайджана, оценил текущую ситуацию в аграрном секторе страны, а также поделился мнением о господдержке сельского хозяйства.

Предлагаем вниманию читателей haqqin.az беседу нашего собкора с Донг Шукуем.

Донг Шукуй отвечает на вопросы haqqin.az

С какого года компания Lovol представлена на азербайджанском рынке?

- Мы начали работу в Азербайджане в 2018 году. С самого начала нашей задачей было не просто продажа техники, а реальный вклад в развитие аграрного сектора. Азербайджанские фермеры предъявляют высокие требования к урожайности, надежности и энергоэффективности, и эти запросы полностью совпадают с философией и техническими стандартами компании Lovol.

Со временем мы увидели рост спроса, позитивные отзывы пользователей и уверенное укрепление позиций нашего бренда в регионах. Это подтвердило, что мы пришли в нужное время и с правильным предложением. Также мы выстроили устойчивую систему послепродажного обслуживания, обеспечили азербайджанских фермеров запчастями и наладили техническую поддержку в том числе через надежного местного партнёра.

- Почему для выхода на рынок Азербайджана был выбран именно 2018 год?

- Это было стратегическое решение. В 2018 году в Азербайджане начался новый этап развития аграрного сектора. Подписанный в декабре указ руководства вашей страны усилил государственную поддержку сельского хозяйства (имеется в виду соответствующий указ президента Азербайджана – ред.), а также стимулировал развитие лизинговой системы. Это была не просто формальность, а структурная реформа, изменившая правила игры. В результате сектор стал более открытым и конкурентным. Раньше преобладал централизованный подход, но после реформ рынок начал либерализоваться. Это создало возможности для прихода международных брендов и расширения выбора техники для фермеров. Благодаря конкуренции, улучшились и качество сервиса, и ценовая политика.

В такой обстановке появление на рынке компании Lovol стало естественным и своевременным. Мы вывели модели, адаптированные под местные условия, и с первого же дня стремились к максимальной близости к потребностям фермеров. Конечно, для эффективной работы в лизинговом сегменте нужен был надежный финансовый партнёр, которым стала компания Prior Leasing. Наше сотрудничество продолжается до сих пор, и я уверен, будет только расширяться.

- Как Вы оцениваете рынок сельскохозяйственной техники Азербайджана сегодня?

- Это перспективный и быстроразвивающийся рынок. Мы видим не только сухие цифры, но и живое взаимодействие с фермерами, демонстрирующее реальный прогресс. Азербайджанский аграрный сектор становится всё более технологичным.

Государственная политика в области субсидирования, расширение доступа к технике на льготных условиях, повышение уровня профессиональной подготовки фермеров — всё это делает рынок более зрелым и гибким.

Важно также отметить, что сегодня фермеры в Азербайджане оценивают технику не только по цене. На первый план выходят надёжность, энергоэффективность, удобство эксплуатации и, конечно, качество сервисной поддержки. Это полностью соответствует ценностям компании Lovol. Мы делаем ставку на качество, технологичность и долговечность нашей продукции — и получаем высокий уровень доверия от клиентов.

- Каковы Ваши ожидания и долгосрочные планы в Азербайджане?

- Мы уверены, что наше присутствие здесь имеет не только экономическую, но также стратегическую и социальную значимость. Азербайджанский аграрный сектор уже выходит за рамки только продовольственного обеспечения. Он становится платформой для внедрения инноваций, для повышения устойчивости экономики и развития регионов.

Lovol гордится тем, что участвует в этом процессе. Мы намерены расширять ассортимент, усиливать локальное присутствие, открывать новые возможности для фермеров и, конечно же, вносить вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства Азербайджана.

- Спасибо за интервью!

- Спасибо вам! Мы рады быть частью аграрного будущего Азербайджана.

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