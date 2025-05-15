Финал конкурса «Битва интеллектов»

Финальный этап конкурса, организованного совместно Фондом Гейдара Алиева и Министерством науки и образования, был посвящен 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Этап состоял из конкурса знаний и шахматного турнира и проходил в формате командного соревнования.

Сначала состоялось знакомство с Центром Гейдара Алиева. Выступая на официальной церемонии открытия финального этапа, представитель Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев отметил, что одним из главных приоритетов в деятельности Фонда является образование. В целях развития образования Фонд уделяет особое внимание строительству новых школьных зданий и капитальному ремонту существующих школ во всех регионах страны, включая самые отдаленные села.

Основная цель этих проектов — обеспечить получение учащимися качественного образования. Было отмечено, что данное мероприятие направлено на развитие как научных знаний, так и дружеских и социальных навыков у учащихся.

Заместитель директора Института образования Фуад Гараев заявил, что Министерством науки и образования реализуется множество проектов по выявлению и развитию талантливых учеников, и этот конкурс является одной из таких инициатив. Фуад Гараев отметил, что главная цель организации олимпиады — развитие стратегического мышления, правильного принятия решений и лидерских качеств у молодого поколения. Он подчеркнул, что участвующие в финале ученики представляли разные регионы, и обратил внимание на то, что это соревнование основано как на знаниях, так и на интеллекте. Он добавил, что это мероприятие также служит пропаганде национальных и моральных ценностей, укреплению идеи азербайджанства.