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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Турция показала Bayraktar «с мозгами»

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18:23 1005

Турецкая компания Baykar представила модернизированную версию беспилотника Bayraktar TB2, которая получила обозначение Bayraktar TB2T-AI. В нее интегрировали передовые системы искусственного интеллекта, из-за чего улучшились летные характеристики БПЛА и расширились возможности ведения боя.

Об этом сообщается на сайте компании Baykar.

Беспилотник уже прошел несколько эксплуатационных тестов, во время которых установил ряд рекордов. Среди новаций, которые отмечает производитель, на Bayraktar установили турбовинтовой двигатель и интегрировали передовые системы ИИ, что положительно повлияло на его летные характеристики, увеличило автономность и расширило возможность ведения боевых действий. Все доработки по беспилотнику держались в тайне.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Х технический директор и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар, новая версия Bayraktar TB2 получила автономные возможности благодаря установке трех компьютеров с продвинутым искусственным интеллектом. Максимальная скорость БПЛА выросла до 300 км/ч, вместе с тем увеличилась и максимальная взлетная масса. Встроенный искусственный интеллект обеспечивает автономный полет с визуальной привязкой к рельефу местности — БПЛА распознает взлетно-посадочные полосы и определяет наиболее удобные маршруты полета и осуществляет их планирование.

Согласно заявлению компании, испытания нового Bayraktar TB2T-AI проводились в провинции Эдирне. Во время последних испытаний Bayraktar TB2T-AI установил собственный рекорд, достигнув высоты 9250 метров. Также Bayraktar TB2 получил и увеличенную дальность полета — ранее он мог находиться в небе 27 часов.

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