Турция показала Bayraktar «с мозгами»

Беспилотник уже прошел несколько эксплуатационных тестов, во время которых установил ряд рекордов. Среди новаций, которые отмечает производитель, на Bayraktar установили турбовинтовой двигатель и интегрировали передовые системы ИИ, что положительно повлияло на его летные характеристики, увеличило автономность и расширило возможность ведения боевых действий. Все доработки по беспилотнику держались в тайне.

Турецкая компания Baykar представила модернизированную версию беспилотника Bayraktar TB2, которая получила обозначение Bayraktar TB2T-AI. В нее интегрировали передовые системы искусственного интеллекта, из-за чего улучшились летные характеристики БПЛА и расширились возможности ведения боя.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Х технический директор и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар, новая версия Bayraktar TB2 получила автономные возможности благодаря установке трех компьютеров с продвинутым искусственным интеллектом. Максимальная скорость БПЛА выросла до 300 км/ч, вместе с тем увеличилась и максимальная взлетная масса. Встроенный искусственный интеллект обеспечивает автономный полет с визуальной привязкой к рельефу местности — БПЛА распознает взлетно-посадочные полосы и определяет наиболее удобные маршруты полета и осуществляет их планирование.

Согласно заявлению компании, испытания нового Bayraktar TB2T-AI проводились в провинции Эдирне. Во время последних испытаний Bayraktar TB2T-AI установил собственный рекорд, достигнув высоты 9250 метров. Также Bayraktar TB2 получил и увеличенную дальность полета — ранее он мог находиться в небе 27 часов.