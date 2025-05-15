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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Халг Банк — первый банк в Азербайджане, получивший лицензию ЦБ на осуществление инвестиционных услуг

18:50 220

Согласно лицензии № IKB-01, выданной Центральным банком Азербайджанской Республики 7 мая 2025 года, Халг Банк стал первым банком в стране, получившим право на осуществление инвестиционных услуг.

Этот важный шаг открывает новую главу в развитии банковского сектора страны. Лицензия дает возможность Халг Банку предоставить широкий спектр финансовых услуг, что усилит его позиции на рынке и выведет деятельность банка на новый уровень. Открыв клиентам новые возможности на рынке капитала, Халг Банк теперь сможет предлагать своим клиентам операции с ценными бумагами и другие инвестиционные услуги. Указанные операции можно легко и удобно совершать через мобильное приложение XalqOnline.

Председатель правления - генеральный директор Халг Банка Кямран Меджидов отметил: «Получение этой лицензии имеет стратегическое значение для развития Халг Банка. Мы будем предлагать нашим клиентам не только разнообразные и инновационные банковские услуги, но и профессиональные инвестиционные решения. Наша цель — поддерживать развитие рынка капитала, а также расширять инвестиционные возможности для физических и юридических лиц. Эта деятельность позволит нам предложить клиентам комплексные и надежные финансовые решения и одновременно внести вклад в развитие инвестиционного рынка страны».

На сегодняшний день Халг Банк является одним из самых динамично развивающихся финансовых учреждений региона, предоставляя клиентам современные и доступные банковские услуги через различные каналы продаж, в том числе филиальную сеть, покрывающую всю страну. Халг Банк входит в тройку крупнейших частных банков Азербайджана по активам, кредитному портфелю и объему депозитов.

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