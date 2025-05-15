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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Москва рассказала, чего ожидает от переговоров в Стамбуле

19:12 329

Глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

«Задача прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного мира, устранив первопричины конфликта», — заявил Мединский.

По его словам, Москва настроена «на поиск возможных развязок и точек соприкосновения».

Мединский заявил, что утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным делегация обладает «всеми необходимыми компетенциями и полномочиями».

Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Помимо возглавляющего переговорную группу Владимира Мединского в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также несколько экспертов.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров, недавно вылетевший из Анкары в Стамбул.

Когда начнутся переговоры, глава российской делегации не уточнил. Зеленский на брифинге в Анкаре заявил, что они могут начаться как 15 мая, так и в пятницу 16-го. Интерфакс сообщает, что российская делегация отправилась во дворец в Долмабахче в Стамбуле, где запланированы переговоры с украинской стороной.

Ранее Мединский говорил, что Россия готова к компромиссам. «У нас рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств», — говорил он.

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