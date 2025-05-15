При поддержке PASHA Holding: в Шемахе новое предприятие в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей»

Проект «Поддержка социального развития одиноких матерей II» был реализован при поддержке PASHA Holding, Государственного агентства занятости Азербайджана, Исполнительной власти Шемахинского района, Агентства развития малого и среднего бизнеса и молодежной общественной организации «Социальная интеграция выпускников интернатов». В рамках этого проекта в селе Гёйляр открылось новое социальное предприятие.

В результате отбора среди малообеспеченных женщин, воспитывающих детей в одиночку, были выбраны участницы, прошедшие профессиональное обучение, организованное Государственным агентством по занятости, и получившие необходимое оборудование для производства при поддержке PASHA Holding.

Основной целью социального предприятия является предотвращение передачи детей одиноких матерей в государственные детские учреждения, улучшение их социального благосостояния и создание устойчивых возможностей для трудоустройства. Проект также направлен на усиление участия одиноких матерей и малообеспеченных семей в социальной жизни, координацию их экономических и социальных инициатив, а также развитие их предпринимательской деятельности.