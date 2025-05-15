Баку подтвердил статус ключевой площадки для трансформации почтового сектора

Сегодня подытожил свою работу проходивший в Баку Форум почтовых лидеров. В третий день мероприятия с участием свыше 150 высокопоставленных делегатов из более чем 30 стран Европы и СНГ - представителей национальных почтовых служб, технологических компаний, платформ электронной коммерции, а также экспертов – состоялись дискуссии, посвященные вопросам трансформации почтового сектора на фоне глобальных тенденций и возможных сбоев в цифровой среде.
Генеральный директор Регионального союза связи стран СНГ Алексей Бородин поделился своим мыслями о проведении в нашей стране столь престижного мероприятия: «Азерпочт» всегда было одним из самых передовых и развитых учреждений региона. Внедряется множество современных услуг, запущены финансовые и цифровые услуги на государственном уровне. Азербайджан выступает в качестве одного из важных логистических центров и маршрутов в силу своего географического положения. Считаю, что именно географическое положение Азербайджана, его благоприятные логистические возможности и внедряемые инновационные услуги являются одной из главных точек для развития в нашем регионе. Это будет способствовать не только формированию альтернативных маршрутов, но и созданию дополнительных. Объемы перевозок, почтовых отправлений и цифровых финансовых услуг растут. Наблюдается также рост денежных переводов между государствами. Считаем, что именно эти два фактора – географическое положение и современная инфраструктура Азербайджана - играют важную роль в формировании дополнительных точек роста в регионе. Это не только увеличит экономический потенциал Азербайджана, но и повысит привлекательность региона с точки зрения логистических маршрутов и цифровых финансовых услуг».
Проходивший в Баку с 13 по 15 мая Форум руководителей почтовых служб был организован Всемирным почтовым союзом при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта и ООО «Азерпочт», функционирующего в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).