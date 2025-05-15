USD 1.7000
EUR 1.9026
RUB 2.1146
Подписаться на уведомления
Громкие заявления Зеленского
Новость дня
Громкие заявления Зеленского

Баку подтвердил статус ключевой площадки для трансформации почтового сектора

20:23 240

Сегодня подытожил свою работу проходивший в Баку Форум почтовых лидеров. В третий день мероприятия с участием свыше 150 высокопоставленных делегатов из более чем 30 стран Европы и СНГ - представителей национальных почтовых служб, технологических компаний, платформ электронной коммерции, а также экспертов – состоялись дискуссии, посвященные вопросам трансформации почтового сектора на фоне глобальных тенденций и возможных сбоев в цифровой среде.

Генеральный директор Регионального союза связи стран СНГ Алексей Бородин поделился своим мыслями о проведении в нашей стране столь престижного мероприятия: «Азерпочт» всегда было одним из самых передовых и развитых учреждений региона. Внедряется множество современных услуг, запущены финансовые и цифровые услуги на государственном уровне. Азербайджан выступает в качестве одного из важных логистических центров и маршрутов в силу своего географического положения. Считаю, что именно географическое положение Азербайджана, его благоприятные логистические возможности и внедряемые инновационные услуги являются одной из главных точек для развития в нашем регионе. Это будет способствовать не только формированию альтернативных маршрутов, но и созданию дополнительных. Объемы перевозок, почтовых отправлений и цифровых финансовых услуг растут. Наблюдается также рост денежных переводов между государствами. Считаем, что именно эти два фактора – географическое положение и современная инфраструктура Азербайджана - играют важную роль в формировании дополнительных точек роста в регионе. Это не только увеличит экономический потенциал Азербайджана, но и повысит привлекательность региона с точки зрения логистических маршрутов и цифровых финансовых услуг».

Проходивший в Баку с 13 по 15 мая Форум руководителей почтовых служб был организован Всемирным почтовым союзом при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта и ООО «Азерпочт», функционирующего в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Переговоры России и Украины перенесли на завтра
Переговоры России и Украины перенесли на завтра обновлено 20:59
20:59 2530
Зеленский рассказал о «продуктивной встрече» с Эрдоганом
Зеленский рассказал о «продуктивной встрече» с Эрдоганом добавлено видео; обновлено 20:25
20:25 7932
Ильхам Алиев в Албании
Ильхам Алиев в Албании фото
18:55 2295
Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева
Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева эксклюзив
17:55 3720
Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Вильяму Гаджиеву?
Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Вильяму Гаджиеву? осиное гнездо
17:23 4579
Трамп потребовал производить iPhone в США
Трамп потребовал производить iPhone в США
17:41 1948
Чем дальше Трамп, тем больше обвинений
Чем дальше Трамп, тем больше обвинений война миров; все еще актуально
16:45 2243
Зеленский и Эрдоган почувствовали землетрясение
Зеленский и Эрдоган почувствовали землетрясение
17:00 4000
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 9193
США и Иран обрушили цены на нефть
США и Иран обрушили цены на нефть обновлено 15:55
15:55 5687
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского обновлено 18:43
18:43 22790

ЭТО ВАЖНО

Переговоры России и Украины перенесли на завтра
Переговоры России и Украины перенесли на завтра обновлено 20:59
20:59 2530
Зеленский рассказал о «продуктивной встрече» с Эрдоганом
Зеленский рассказал о «продуктивной встрече» с Эрдоганом добавлено видео; обновлено 20:25
20:25 7932
Ильхам Алиев в Албании
Ильхам Алиев в Албании фото
18:55 2295
Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева
Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева эксклюзив
17:55 3720
Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Вильяму Гаджиеву?
Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Вильяму Гаджиеву? осиное гнездо
17:23 4579
Трамп потребовал производить iPhone в США
Трамп потребовал производить iPhone в США
17:41 1948
Чем дальше Трамп, тем больше обвинений
Чем дальше Трамп, тем больше обвинений война миров; все еще актуально
16:45 2243
Зеленский и Эрдоган почувствовали землетрясение
Зеленский и Эрдоган почувствовали землетрясение
17:00 4000
Make Zelenskiy Great Again
Make Zelenskiy Great Again горячая тема
05:17 9193
США и Иран обрушили цены на нефть
США и Иран обрушили цены на нефть обновлено 15:55
15:55 5687
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского обновлено 18:43
18:43 22790
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться