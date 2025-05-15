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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Израиль ликвидировал ключевого финансиста ХАМАС

20:41 243

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа одного из ключевых финансистов палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила армейская пресс-служба.

По ее информации, спецоперация, целью которой был Джасер Хусейн Али Шамия, провели силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в городе Газа неделю назад. По данным израильских военных, он «отвечал за сбор средств для военного крыла ХАМАС и ранее служил командиром батальона в бригаде ХАМАС в Газе».

«С начала войны Шамия отвечал за перевод десятков миллионов долларов военному крылу ХАМАС. Эти средства использовались для укрепления военного крыла, выплаты зарплат террористам ХАМАС и финансирования террористической организации в целом. Кроме того, это позволяло продолжать боевые действия и поддерживать присутствие бригад ХАМАС на севере Газы», - заявили в армии.

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