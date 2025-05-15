Военный эксперт: Путин ведет рискованную игру

Как отмечает Райан в своей колонке в Financial Review, Владимир Зеленский, стремясь сохранить поддержку США и запустить мирный процесс, прилетел в Стамбул. Российский президент в Турцию не приехал.

Отсутствие в составе российской делегации в Стамбуле президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова может быть воспринято в Белом доме как оскорбление. Так полагает австралийский военный эксперт, генерал-майор в отставке Мик Райан.

«Для Путина это, вероятно, еще один хорошо продуманный шаг, чтобы показать, что именно он контролирует рычаги в этой войне и закончить ее может только он — человек, который начал эту войну в 2014 году», — пишет эксперт.

По его мнению, президент России ведет рискованную игру: «Решение Путина может быть воспринято Трампом и его администрацией как продуманное оскорбление».

В этом случае Россию могут ждать новые санкции, а также, вероятно, увеличение поставок американского оружия Украине, пишет эксперт.