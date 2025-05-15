Посол Китая у Али Асадова

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился в четверг, 15 мая, с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй.

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто динамичное развитие азербайджано-китайских отношений благодаря совместным усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина.

Была отмечена важность недавнего государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай, подписание главами государств «Совместного заявления Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства», которое вывело отношения между двумя странами на более высокий уровень.

На встрече были также рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Азербайджаном и Китаем, обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.