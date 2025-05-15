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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

У Америки нет «больших надежд» на переговоры в Стамбуле

21:41 1107

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что в пятницу в Стамбуле состоится его встреча с министром иностранных дел Турции и украинской делегацией, однако подчеркнул, что не возлагает больших надежд на переговоры между Украиной и Россией.

«Я хочу быть откровенным. Мы не возлагаем больших надежд на то, что произойдет завтра»,— сказал он журналистам после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Анталье.

Рубио также сказал, что не ожидает прорыва в конфликте, пока президент США Дональд Трамп не примет непосредственное участие в переговорах и не встретится с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Рубио, это важно для того, чтобы определить, чего хочет российская сторона и возможен ли мир. В ходе брифинга Рубио сказал, что уровень команды, направленной российской стороной в Турцию, не свидетельствует о возможности прорыва.

Ранее в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье Рубио говорил о важности позиции руководства европейских стран для начала переговоров между Россией и Украиной. Рубио, как следует из сообщения Госдепа, особо подчеркнул, что позиция властей европейских стран чрезвычайно важна для того, чтобы Россия и Украина приступили к переговорам в расчете на долговременный мир. «Госсекретарь Рубио проинформировал министров об усилиях президента Трампа по прекращению бессмысленного кровопролития в Украине и подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы Россия и Украина добросовестно вели переговоры для быстрого и прочного мирного урегулирования»,— говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что США предложили в рамках усилий по достижению мира в Украине возобновить работу Совета Россия-НАТО.

В четверг госсекретарь США встретился в Анталье с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Сибига, по его словам, рассказал Рубио о «видении президента Владимира Зеленского по поводу дальнейших мирных усилий». «Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами», — написал он в X.

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