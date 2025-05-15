Когда президент в инвалидной коляске был бы лучше…

Президент США Джон Кеннеди, возможно, был не прав, говоря, что «у побед много отцов, а поражение всегда сирота». По крайней мере, вторая часть сентенции вызывает возражения. Есть и у поражений свои отцы! Но, как правило, у каждого только один — мало кто хочет признавать коллективную ответственность за поражения. Легче под улюлюканье: «Ату его!» объявить имя одного виновника. В своем катастрофическом поражении на президентских выборах 2024 года американские демократы не готовы признаться в собственной инертности и умственной лености, в неумении собраться с силами и выдвинуть из своих рядов одного или несколько достойных кандидатов. Они проковыряли в носу четыре года и, когда подошли к финишному рубежу, выяснилось, что у них нет никого, кроме старенького Джо Байдена. И вот теперь именно он объявлен виновным в поражении партии. Он и никто другой. Остальные не причастны.

Байдену вменяют в вину прежде всего то, что он слишком поздно вышел из гонки и тем самым не оставил времени, чтобы демократы могли «раскрутить» Камалу Харрис, а до этого слишком быстро опровергал подозрения в том, что он не вполне здоров в то время, как его умственный потенциал оставлял желать лучшего. В США только что вышла книга с зубодробительным названием «Первородный грех. Упадок Байдена. Его прикрытие и катастрофическое решение баллотироваться вновь». Авторы - писатель Джек Теппер и журналист Axios Алекс Томпсон. Книга не является полновесным исследованием феномена умственной деградации Байдена, а представляет собой скорее набор анекдотических ситуаций, в большинстве своем непроверенных. Так, утверждается, что в июне 2024 года Джо Байден не смог узнать известного актера Джорджа Клуни, с которым он общался долгие годы. Так это или нет, остается на совести авторов книги. Поразительно другое. Многие именитые демократы, которые до сих пор не могут прийти в чувство после поражения на выборах, присоединились к хору тех, кто подвергает остракизму Байдена. Среди них – конгрессмен-демократ Ро Ханна, который стойко поддерживал Байдена до тех пор, пока тот не вышел из выборов. Сейчас он говорит, что ошибался. «В некоторых моих публичных заявлениях я находил его (Байдена) вполне разумным и уверенным в своих силах, — говорит Ханна. — Но сейчас очевидно, что он не должен был участвовать в выборах. У нас должны были состояться открытые праймериз. Мы должны были признать правду, чтобы быть честными с американским народом».

Эту вполне лицемерную позицию самооправдания разделяет и губернатор Кентукки Энди Бешир, потенциальный кандидат от демократов на выборах 2028 года. В интервью в среду он заявил, что «партии сильно бы помогло, если бы Байден прекратил свое участие в выборах еще до июля прошлого года». Бешир повторяет распространенное видение того, что это дало бы больше времени утвердиться в сознании избирателей Камале Харрис. Бывший министр транспорта Пит Буттиджич, еще один потенциальный кандидат на следующих выборах, также убежден, что «было бы намного лучше, если бы Байден вообще не участвовал в выборах». С этими и аналогичными заявлениями многие демократы стараются выстроить собственную платформу на будущее с тем, чтобы восстановить, как они говорят, доверие американского народа. Они считают, что чем уничижительнее отзовутся о Байдене, тем у них будет больше шансов в их политических играх. Поможет ли им огульная критика Байдена? Вряд ли. Возможно, избиратели увидят в этом попытки непопулярного в их глазах руководства Демпартии оправдать собственную импотенцию.

Выбор момента для нападок на бывшего президента, которому в прошлом ноябре исполнилось 82 года, также нельзя признать удачным. Дональд Трамп за четыре месяца во власти наворотил такого, что многие рядовые избиратели, даже те, кто прежде проголосовал за него, теперь отворачиваются от республиканцев и готовы проголосовать на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году за демократов. Издание Politico признает, что реальный шанс потери Республиканской партией большинства в Палате представителей Конгресса стал серьезно беспокоить Трампа. Но при этом Дональд Трамп не перестает упоминать имя своего предшественника. Он с именем этим ложится, с именем этим встает. Прежде он называл Байдена «спящим Джо». Но теперь сам Трамп постоянно клевал носом на встречах с шейхами Персидского залива и неловко взмахивал руками, понимая, что он уснул. Так что Америка получила теперь «сонного Донни». В последние дни Джо Байден защищал свои достижения и обрушивался с резкой критикой на Трампа в интервью ВВС News и популярной программе ABC «The View». У него немало защитников.