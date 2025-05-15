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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Переговоры Фидана с российской делегацией в Стамбуле

22:21 352

Встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией началась в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. 

Встреча началась без заявлений для прессы. Она проходит в президентском офисе Долмабахче.

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной. Переговорную группу возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны РФ  Александр Фомин.

Предполагалось, что российская и украинская делегации встретятся во второй половине дня. Однако вечером российские СМИ сообщили, что переговоры, скорее всего, переносятся.

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