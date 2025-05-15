Путин уволил главкома Сухопутных войск

С 2008 по 2010 год Салюков командовал войсками Дальневосточного военного округа, после чего до 2014 года исполнял обязанности заместителя начальника Генштаба ВС РФ. В мае 2014 года по указу президента был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками. В 2023 году его поставили на должность заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине. Кроме того, Салюков командовал военным парадом на Красной площади в честь 80-летия Победы 9 мая 2025 года.

Салюков находится под санкциями ряда западных стран, введенными в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Совет безопасности РФ, в который теперь вошел Олег Салюков, с 2024 года возглавляет бывший министр обороны Сергей Шойгу.