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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Путин уволил главкома Сухопутных войск

22:28 525

Президент РФ Владимир Путин освободил Олега Салюкова от должности главнокомандующего Сухопутными войсками России и назначил его заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2008 по 2010 год Салюков командовал войсками Дальневосточного военного округа, после чего до 2014 года исполнял обязанности заместителя начальника Генштаба ВС РФ. В мае 2014 года по указу президента был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками. В 2023 году его поставили на должность заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине. Кроме того, Салюков командовал военным парадом на Красной площади в честь 80-летия Победы 9 мая 2025 года.

Салюков находится под санкциями ряда западных стран, введенными в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Совет безопасности РФ, в который теперь вошел Олег Салюков, с 2024 года возглавляет бывший министр обороны Сергей Шойгу.

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