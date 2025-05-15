Вашингтон опровергает: Мы не против приглашения Зеленского на саммит НАТО

Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в четверг в Анталье после неформального заседания глав МИД стран НАТО, сообщает «Европейская правда».

«Я не знаю, откуда такая информация», – сказал он.

Госсекретарь США отметил, что на встрече министров в Анталье «многие мои коллеги подняли вопрос о приглашении Зеленского, мы не выступили против». Он также напомнил, что в саммите ожидается участие лидеров четырех государств Азиатско-Тихоокеанского региона, и в альянсе уже давно существует практика приглашать представителей государств, не являющихся членами НАТО, на его встречи.

Ранее в четверг министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.

15 мая издание Euractiv сообщило, что Зеленского впервые за три года не будут приглашать для участия в основных дискуссиях саммита НАТО. А итальянское издание ANSA со ссылкой на дипломатические источники союзников отмечало, что США якобы выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО.