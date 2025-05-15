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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

США сняли санкции с Каспийского трубопроводного консорциума

15 мая 2025, 23:14 1133

Министерство финансов США разрешило проводить операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и казахстанской компанией «Тенгизшевройл».

Лицензия об этом опубликована на сайте американского ведомства.

«Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами «Тенгизшевройл», разрешены», — указано в лицензии №124.

Срок действия предыдущей лицензии №121 истекает 28 июня 2025 года.

Трубопроводная система КТК протяженностью 1511 км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Это один из ключевых маршрутов для топливного экспорта для Астаны, на него приходится более 80% экспорта казахстанской нефти. Акционерами КТК являются Российская Федерация — 24%, АО «НК «КазМунайГаз» — 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, «Лукойл Интернешнл Гмбх» — 12,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, МК «КТК Компани» (ООО) — 7%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. — 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

Участниками ТОО «Тенгизшевройл», которое разрабатывает месторождение Тенгиз в Казахстане, являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. (25%), Казахстан через «КазМунайГаз» (20%), ЛУКОЙЛ (5%). В 2024 году транзит нефти по КТК составил 63 млн т, что на 0,47 млн т, или на 0,73%, меньше, чем в 2023-м. 

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