В мире считают, сколько зарабатывает Нефтяной фонд Азербайджана

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на информацию Global SWF, за 2020-2024 годы средняя годовая доходность от деятельности ГНФАР составила 2,96%. В настоящее время объем инвестиционного портфеля ГНФАР превышает 62,4 млрд долларов США.

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) вошел в отчет аналитической группы Global SWF Data Platform (суверенные фонды благосостояния), касающийся пятилетней годовой доходности от деятельности.

Самым доходным накопительным фондом мира признан инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби) с доходностью 10,10% за пятилетний период, за ним следует казахстанский фонд «Самрук-Казына» — доходность 10,3%, на третьем месте — новозеландский фонд NZSF с доходностью 9,53%.

«Лидерство Mubadala отражает смелую диверсифицированную инвестиционную стратегию, когда средства вкладываются в технологии, искусственный интеллект, энергетический переход, глобальную инфраструктуру», — отмечается в опубликованном отчете Global SWF за прошедший финансовый год.

Согласно отчету Deloite, суверенные фонды благосостояния из стран Персидского залива контролируют в целом 40% мирового суверенного богатства (более 4 трлн долларов США).

На долю активов под управлением Mubadala Investment приходится около 1,7 трлн долларов США.

Отметим, что данный отчет охватил 50 мировых накопительных фондов, включая не только суверенные фонды (24 фонда), но и пенсионные фонды (26 фондов).

Среди пенсионных фондов мира самая большая пятилетняя доходность — у шведского фонда (13,39%) — рекорд среди накопительных фондов. Последнее место занимает чилийский пенсионный фонд с годовой доходностью 0,13%.