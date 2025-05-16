Украинца арестовали из-за поджога дома премьера Британии

В Лондоне задержали 21-летнего гражданина Украины в связи с серией поджогов объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает полиция Лондона, пишет «Европейская правда».

21-летнему Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей, отметили британские правоохранители.

Речь идет о поджоге автомобиля, который ранее принадлежал Киру Стармеру, а также двух попытках поджога дома, который премьер Британии сдает в аренду.

«Лавринович был арестован утром 13 мая и остается под стражей после получения ордера на продление срока содержания под стражей. Он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в пятницу, 16 мая», – добавили в полиции Лондона.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, являются «нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем». Стармер после вступления в должность премьер-министра Великобритании живет со своей семьей в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит.