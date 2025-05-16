USD 1.7000
EUR 1.9026
RUB 2.1146
Подписаться на уведомления
Громкие заявления Зеленского
Новость дня
Громкие заявления Зеленского

Трамп не знает, куда полетит 16 мая

00:19 123

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца не уверен, куда он отправится после саммита, который проходит в ОАЭ.

Глава Белого дома сказал, что маршрут его команды неизвестен, и, скорее всего, они поедут обратно в Вашингтон.

«Нам звонят: «Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?» Но мы, скорее всего, вернемся в Вашингтон», — сказал Трамп.

Дональд Трамп был намерен приехать в Стамбул на переговоры в том случае, если на них приедет президент России Владимир Путин.

После того как Трамп вернется из заграничных поездок, администрация США обдумает сроки и реализацию его встречи с Владимиром Путиным. «Мы подождем и посмотрим, что произойдет завтра (на российско-украинских переговорах), а затем будут приняты решения о сроках, времени и месте проведения этих встреч», — сказал госсекретарь Рубио.

Трехсторонние встречи США, России, Турции и Украины в Стамбуле
Трехсторонние встречи США, России, Турции и Украины в Стамбуле обновлено 23:59
15 мая 2025, 23:59 6203
Когда президент в инвалидной коляске был бы лучше…
Когда президент в инвалидной коляске был бы лучше… наша корреспонденция
15 мая 2025, 22:14 2147
У азербайджанцев проблемы в южных регионах России…
У азербайджанцев проблемы в южных регионах России… все еще актуально
15 мая 2025, 20:08 5641
США сняли санкции с Каспийского трубопроводного консорциума
США сняли санкции с Каспийского трубопроводного консорциума
15 мая 2025, 23:14 1140
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского обновлено 18:43
15 мая 2025, 18:43 26384
У Америки нет «больших надежд» на переговоры в Стамбуле
У Америки нет «больших надежд» на переговоры в Стамбуле
15 мая 2025, 21:41 1879
Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Вильяму Гаджиеву?
Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Вильяму Гаджиеву? осиное гнездо; все еще актуально
15 мая 2025, 17:23 6561
Посол Китая у Али Асадова
Посол Китая у Али Асадова фото
15 мая 2025, 21:16 1042
Зеленский рассказал о «продуктивной встрече» с Эрдоганом
Зеленский рассказал о «продуктивной встрече» с Эрдоганом добавлено видео; обновлено 20:25
15 мая 2025, 20:25 9011
Ильхам Алиев в Албании
Ильхам Алиев в Албании фото
15 мая 2025, 18:55 3931
Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева
Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева эксклюзив
15 мая 2025, 17:55 5710

ЭТО ВАЖНО

Трехсторонние встречи США, России, Турции и Украины в Стамбуле
Трехсторонние встречи США, России, Турции и Украины в Стамбуле обновлено 23:59
15 мая 2025, 23:59 6203
Когда президент в инвалидной коляске был бы лучше…
Когда президент в инвалидной коляске был бы лучше… наша корреспонденция
15 мая 2025, 22:14 2147
У азербайджанцев проблемы в южных регионах России…
У азербайджанцев проблемы в южных регионах России… все еще актуально
15 мая 2025, 20:08 5641
США сняли санкции с Каспийского трубопроводного консорциума
США сняли санкции с Каспийского трубопроводного консорциума
15 мая 2025, 23:14 1140
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского обновлено 18:43
15 мая 2025, 18:43 26384
У Америки нет «больших надежд» на переговоры в Стамбуле
У Америки нет «больших надежд» на переговоры в Стамбуле
15 мая 2025, 21:41 1879
Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Вильяму Гаджиеву?
Ячейка сталинистов в Имишли. Следы ведут к экс-послу России и Вильяму Гаджиеву? осиное гнездо; все еще актуально
15 мая 2025, 17:23 6561
Посол Китая у Али Асадова
Посол Китая у Али Асадова фото
15 мая 2025, 21:16 1042
Зеленский рассказал о «продуктивной встрече» с Эрдоганом
Зеленский рассказал о «продуктивной встрече» с Эрдоганом добавлено видео; обновлено 20:25
15 мая 2025, 20:25 9011
Ильхам Алиев в Албании
Ильхам Алиев в Албании фото
15 мая 2025, 18:55 3931
Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева
Крупнейший китайский бизнес инвестирует в Азербайджан после указа Ильхама Алиева эксклюзив
15 мая 2025, 17:55 5710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться