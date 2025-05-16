Трамп не знает, куда полетит 16 мая

Глава Белого дома сказал, что маршрут его команды неизвестен, и, скорее всего, они поедут обратно в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца не уверен, куда он отправится после саммита, который проходит в ОАЭ.

«Нам звонят: «Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?» Но мы, скорее всего, вернемся в Вашингтон», — сказал Трамп.

Дональд Трамп был намерен приехать в Стамбул на переговоры в том случае, если на них приедет президент России Владимир Путин.

После того как Трамп вернется из заграничных поездок, администрация США обдумает сроки и реализацию его встречи с Владимиром Путиным. «Мы подождем и посмотрим, что произойдет завтра (на российско-украинских переговорах), а затем будут приняты решения о сроках, времени и месте проведения этих встреч», — сказал госсекретарь Рубио.