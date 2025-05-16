Крупнейшая криптобиржа стала жертвой хакеров

Американская криптовалютная биржа Coinbase стала жертвой хакеров, которые похитили данные клиентов и требовали $20 млн за то, чтобы не обнародовать эту информацию.

На фоне этой новости акции компании упали на 5,4% на утренних торгах в Нью-Йорке. Это произошло после того, как во вторник они взлетели на 25% из-за объявления о вхождении в элитный фондовый индекс США.

«Хакеры пытались получить список клиентов, чтобы, выдавая себя за Coinbase, обмануть их и заставить передать свои криптовалюты. Затем они требовали $20 млн, чтобы скрыть инцидент. Мы отказались», - говорится в заявлении компании на ее сайте.

Coinbase, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, объявила вознаграждение в размере $20 млн - столько требовали злоумышленники - за информацию, которая поможет их задержать и осудить.

Атака на Coinbase произошла на фоне волны кибератак на известные компании по всему миру. За последние недели злоумышленники атаковали французский модный дом Dior, британские универмаги Harrods и Marks and Spencer.

Компания уточнила, что злоумышленники похитили информацию только о части клиентов. Утечка включала фрагменты номеров соцстрахования, банковских счетов, данные аккаунтов и копии документов вроде паспортов или водительских удостоверений. Пароли, ключи и средства злоумышленникам получить не удалось. Coinbase заявила, что компенсирует потери клиентам, которые стали жертвами мошенничества. По оценкам, сумма компенсаций может составить от $180 млн до $400 млн.