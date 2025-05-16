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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

ХАМАС ведет прямые переговоры с США и надеется на Трампа

01:12 189

ХАМАС ведет прямые переговоры с США и передал свои предложения не только посредникам, но и «напрямую людям в вашингтонской администрации». Об этом член политбюро движения Басем Наим объявил в интервью британскому каналу Sky News.

Наим сказал, что ХАМАС известил американцев о своей готовности «немедленно передать власть в Газе» в обмен на прекращение войны и вывод израильских войск из сектора. По его словам, ХАМАС «принял» египетское предложение «о создании независимого, политически не связанного палестинского правительства» в секторе Газа.

«Но до того, пока мы остаемся народом под оккупацией, мы имеем полное право продолжать защищать свой народ и сопротивляться оккупации всеми средствами», - сказал Наим.

Он считает, что Дональд Трамп «имеет средства и волю достичь мирного урегулирования», для этого ему достаточно «немедленно оказать давление на израильтян». «Мы готовы с ним сотрудничать для достижения цели продвижения к миру в регионе», - заявил член политбюро ХАМАС.

В четверг в своем заявлении ХАМАС напомнил, что освободил заложника с американским паспортом, получил от американцев некие обещания и ожидает их исполнения, прежде чем идти на обменные сделки: «Мы ожидаем, основываясь на договоренностях с американской стороной и с ведома посредников, что в Газу немедленно начнет поступать гуманитарная помощь, будет призыв к постоянному прекращению огня и начнутся всеобъемлющие переговоры по всем вопросам для достижения безопасности и стабильности в регионе… Однако, если это не будет достигнуто, в особенности ввоз гуманитарной помощи, это окажет негативный эффект на любые усилия завершить переговоры об обмене заложниками».

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