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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Хуситы снова бьют по главному аэропорту Израиля

01:23 235

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сари.

«Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион, расположенный в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив). Ракета успешно достигла своей цели, вынудив миллионы сионистов бежать в укрытия и остановив работу аэропорта почти на час», - сказал представитель хуситов.

Ранее израильские военные зафиксировали очередной запуск ракеты из Йемена. Воздушная тревога была объявлена в центральной части страны. Согласно заявлению израильской армии, военным удалось перехватить ракету. Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате возможного падения обломков не поступало.

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