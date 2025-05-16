Хуситы снова бьют по главному аэропорту Израиля

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сари.

«Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион, расположенный в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив). Ракета успешно достигла своей цели, вынудив миллионы сионистов бежать в укрытия и остановив работу аэропорта почти на час», - сказал представитель хуситов.

Ранее израильские военные зафиксировали очередной запуск ракеты из Йемена. Воздушная тревога была объявлена в центральной части страны. Согласно заявлению израильской армии, военным удалось перехватить ракету. Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате возможного падения обломков не поступало.