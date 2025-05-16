Гостелеканал Швеции о спонсорстве Азербайджана

Азербайджан профинансирует чемпионат мира по лыжным видам спорта в Фалуне в 2027 году.

«Это произошло после того, как Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подписала 5-летнее спонсорское соглашение с Государственным агентством по туризму Азербайджана, - говорится в сообщении шведского ТВ. - Присоединившись к FIS в качестве спонсора, Азербайджан видит возможность продвижения страны как развивающей зимние виды спорта».

Напомним, стратегическое соглашение между FIS и Госагентством по туризму было подписано 6 мая. Оно направлено на развитие зимнего туризма и зимних видов спорта в Азербайджане, а также проведение престижных международных соревнований по данным дисциплинам на территории страны.

Начиная с сезона 2025/26 и на протяжении пяти лет Азербайджан станет главным партнером всех чемпионатов мира FIS, а также титульным партнером Кубков мира по могулу, лыжной акробатике, лыжному кроссу и сноуборд-кроссу, а также официальным партнером в лыжном двоеборье.

Это первый случай, когда FIS назначила глобального партнера, который присутствует во всем спектре зимних видов спорта и сотрудничество с которым выходит далеко за рамки простого спонсорства мероприятий.