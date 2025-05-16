В Баку разведка Израиля ведет переговоры с Сирией и Турцией

Утверждается, что состоялось два раунда переговоров. Один из них прошел в Азербайджане, где Израиль был представлен начальником оперативного управления ЦАХАЛ генерал-майором Одедом Басюком. На встрече также присутствовали представители сирийского правительства и Турции.

По данным источников, Израиль в настоящее время также ведет переговоры с властями Сирии, посредником в которых выступают Объединенные Арабские Эмираты, по вопросу возможного присоединения Дамаска к «Авраамовым соглашениям».

Накануне, во время встречи в Эр-Рияде, президент США Дональд Трамп напрямую предложил президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа присоединиться к этим соглашениям. Позднее он заявил журналистам на борту Air Force One: «Я сказал [аш-Шараа], что, надеюсь, вы присоединитесь, как только стабилизируетесь. И он ответил «да». Но у них впереди много работы».

12-й канал отмечает, что теперь Израиль рассматривает перспективу выхода Сирии из сферы влияния Ирана и ее возможное сближение с США. По оценке израильских источников, подобное развитие событий может также положительно сказаться на отношениях между Израилем и Турцией, поскольку Анкара принимает участие в новых переговорах.