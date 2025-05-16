В Израиле одобрили продажу SOCAR акций крупного газового месторождения

Антимонопольное управление Израиля одобрило продажу примерно 10% акций в разработке газового месторождения Тамар израильским миллиардером Аароном Френкелем Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что для окончательного одобрения сделки требуется разрешение Нефтяного совета при Министерстве энергетики Израиля.

Израильский миллиардер Аарон Френкель, владелец Lloyd’s Group, которая инвестирует в недвижимость, гражданскую авиацию, энергетику и высокие технологии, в конце января заключил сделку с SOCAR, продав госкомпании 10% акций газового месторождения Тамар.

«Разрешение было выдано с условием, что SOCAR не будет эксплуатировать газовые месторождения в районах, где у нее уже есть лицензии на разведку в Израиле», - сообщают израильские СМИ.

Месторождение Тамар, расположенное примерно в 90 км к западу от Хайфы, было открыто в 2009 году и считается одним из основных газовых месторождений в Израиле.