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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Путину все нравится, спасибо

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Леонид Швец, автор haqqin.az
02:10 848

Кто-то недоумевает, а кто-то возмущен, что российскую делегацию, приехавшую на переговоры в Турцию, возглавил Владимир Мединский, незначительного веса чиновник в должности помощника президента РФ и секретаря российского Союза писателей.

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган развили бурную деятельность, раздувая значение переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, а Путин, первый призвавший встретиться в этом турецком городе, прислал туда вот такое. Утритесь.

Путин с помощью Мединского развеял в прах последние надежды на мир

Этот контраст тем выразительнее, поскольку, хотя и с мизерной долей вероятности, но допускалось, что и сам Путин может прилететь в Стамбул. Сделать это его призвал Владимир Зеленский, сам по такому случаю прибывший в Турцию. Но хозяин Кремля проигнорировал мероприятие, отправив «бутафорную», по резкому выражению Зеленского, делегацию.

Глава Украины, пообщавшийся с Эрдоганом, назвал низкий уровень российского представительства оскорблением как американского, так и турецкого президентов. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что уровень делегации, которую Россия отправила на переговоры с Украиной, «не свидетельствует о прорыве в продвижении к миру».

Надо сказать, Владимира Путина ничто до сих пор и не убеждало, что ему следует предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Дональд Трамп постоянно демонстрирует необъяснимо теплые отношения к кремлевскому руководителю, ругается с европейскими партнерами и рычит на Зеленского. Получив отлуп относительно встречи в Турции, Трамп сам начинает говорить, что только его личный разговор с Путиным все решит. Как в такой ситуации Путину не давить дальше? Ведь все сходит с рук.

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган развили бурную деятельность, раздувая значение переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

24 апреля Трамп написал в соцсети, когда в украинской столице от ракетного удара погибли люди: «Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, СТОП! 5000 солдат еженедельно гибнут. Давайте заключим мирное соглашение!» Никакого «стоп» не последовало – и ничего.

10 мая лидеры Германии, Великобритании, Франции и Польши призвали Путина продлить трехдневное прекращение огня по случаю Дня Победы на тридцать дней, иначе… Инициативу одобрил и американский президент. Но Путин выступил с предложением все обсудить в Стамбуле 15 мая, которое очень понравилось Трампу, и это ультимативное «иначе» куда-то делось. Ну как можно всерьез воспринимать таких оппонентов? Запад и его нынешний прихотливый лидер просто делают все, чтобы Путин продолжал игнорировать угрозы, которые никто оказывается не в силах реализовать.

Путину везет. Трамп ему подыгрывает

Пока Россия не упрется на противостоящую ей силу, она будет чувствовать себя вольготно и диктовать свои условия. Для перехвата инициативы нужны последовательность и решительность, которых по-прежнему не наблюдается ни в Белом доме, проявляющем чудеса терпимости, вплоть до готовности сносить унижения, ни в европейских столицах, где за все более воинственной риторикой кроется оглядка на Белый дом, который, как указано, беспричинно потакает Путину.

Российского президента, которому приходится иметь дело с такими оппонентами, недаром называют везучим. Его везение закончилось лишь однажды, когда он нарвался на противника, который продемонстрировал достоинство и готовность отстаивать его до конца, самой высокой ценой. Пока никто не встал рядом с Украиной на этот уровень. Она продолжает расплачиваться за нерешительность, да что там – за трусость других.

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