Путину все нравится, спасибо

Кто-то недоумевает, а кто-то возмущен, что российскую делегацию, приехавшую на переговоры в Турцию, возглавил Владимир Мединский, незначительного веса чиновник в должности помощника президента РФ и секретаря российского Союза писателей. Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган развили бурную деятельность, раздувая значение переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, а Путин, первый призвавший встретиться в этом турецком городе, прислал туда вот такое. Утритесь.

Этот контраст тем выразительнее, поскольку, хотя и с мизерной долей вероятности, но допускалось, что и сам Путин может прилететь в Стамбул. Сделать это его призвал Владимир Зеленский, сам по такому случаю прибывший в Турцию. Но хозяин Кремля проигнорировал мероприятие, отправив «бутафорную», по резкому выражению Зеленского, делегацию. Глава Украины, пообщавшийся с Эрдоганом, назвал низкий уровень российского представительства оскорблением как американского, так и турецкого президентов. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что уровень делегации, которую Россия отправила на переговоры с Украиной, «не свидетельствует о прорыве в продвижении к миру». Надо сказать, Владимира Путина ничто до сих пор и не убеждало, что ему следует предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Дональд Трамп постоянно демонстрирует необъяснимо теплые отношения к кремлевскому руководителю, ругается с европейскими партнерами и рычит на Зеленского. Получив отлуп относительно встречи в Турции, Трамп сам начинает говорить, что только его личный разговор с Путиным все решит. Как в такой ситуации Путину не давить дальше? Ведь все сходит с рук.

24 апреля Трамп написал в соцсети, когда в украинской столице от ракетного удара погибли люди: «Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, СТОП! 5000 солдат еженедельно гибнут. Давайте заключим мирное соглашение!» Никакого «стоп» не последовало – и ничего. 10 мая лидеры Германии, Великобритании, Франции и Польши призвали Путина продлить трехдневное прекращение огня по случаю Дня Победы на тридцать дней, иначе… Инициативу одобрил и американский президент. Но Путин выступил с предложением все обсудить в Стамбуле 15 мая, которое очень понравилось Трампу, и это ультимативное «иначе» куда-то делось. Ну как можно всерьез воспринимать таких оппонентов? Запад и его нынешний прихотливый лидер просто делают все, чтобы Путин продолжал игнорировать угрозы, которые никто оказывается не в силах реализовать.