У Армении с Евросоюзом любовь да согласие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях проходящего в Тиране 6-го саммита Европейского политического сообщества заявил о готовности армянского правительства и далее углублять сотрудничество с ЕС.

«Никол Пашинян высоко оценил последовательную поддержку Евросоюзом реализуемых в Армении реформ и подчеркнул готовность правительства Армении продолжить углубление сотрудничества с ЕС, обеспечив новый и эффективный этап взаимодействия», - говорится в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Кошта и фон дер Ляйен приветствовали и посчитали принятие закона о начале процесса вступления Армении в Евросоюз важным шагом, подчеркнули важность двустороннего ускорения процесса либерализации визового режима. Еврочиновники также приветствовали согласование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В правительстве Армении отметили, что еврочиновники «подчеркнули готовность ЕС продолжать поддерживать мирный процесс и содействовать долгосрочной стабильности в регионе».

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Ранее Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.