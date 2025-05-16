В Лондоне обозначены приоритеты Азербайджана в сфере зеленой энергетики

По словам Солтанова, в ближайшие годы установленная суммарная мощность зеленой генерации в Азербайджане достигнет 8 ГВт при том, что внутреннее потребление оценивается в 3 ГВт. Это означает наличие значительного профицита энергии, которая пойдет на экспорт. В связи с чем особое значение приобретает развитие инфраструктурной связанности с соседними странами.

Так заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе панельной дискуссии «Азербайджан: формирующиеся ворота к зеленому росту и связанности», прошедшей в рамках ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. Запись мероприятия опубликована на официальном сайте ЕБРР.

«Азербайджан может уже к 2028 году, то есть на два года ранее запланированного срока, достичь доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своем энергобалансе на уровне 32 процентов».

Солтанов подчеркнул, что Азербайджан стремится избежать ситуаций, подобных недавно возникшей между Испанией и Францией, где слабая межсетевая связность ограничивала экспорт и распределение ВИЭ.

Один из наиболее чувствительных аспектов зеленого перехода является интеграция ВИЭ в общенациональную энергосеть. Солтанов отметил, что первый этап подключения более двух ГВт мощности от ВИЭ (в рамках восьми инвестиционных проектов) может привлечь свыше двух миллиардов долларов инвестиций. Однако, по оценке Министерства энергетики, на каждый доллар, вложенный в генерацию, потребуется в среднем еще 33 цента на развитие сетевой инфраструктуры и интеграционные расходы.

В рамках усилий по развитию сектора ВИЭ в Азербайджане уже приняты четыре ключевых закона, еще три находятся в стадии подготовки. Особое значение имеет закон о теплоснабжении, который впервые закрепит использование тепловых насосов и развитие централизованных систем теплоснабжения.

Солтанов выразил благодарность ЕБРР за экспертную поддержку в подготовке закона о регулировании электроэнергетики и создании независимого регулирующего органа, который будет обеспечивать справедливое тарифообразование на основе реальной себестоимости.

В целях стимулирования использования ВИЭ среди домашних хозяйств правительство Азербайджана уже утвердило нормативную базу, позволяющую гражданам устанавливать солнечные панели мощностью до 150 кВт для собственного использования. При наличии избыточной выработки электроэнергии она может быть продана в общую сеть — и это принципиально важный шаг в направлении децентрализации генерации и создания двусторонних рынков электроэнергии.

Касаясь темы зеленого водорода, Солтанов отметил, что Азербайджан не стремится занять лидерские позиции в этой сфере на глобальном уровне. Но при этом страна активно рассматривает возможности производства водорода за счет избыточной энергии от ВИЭ, особенно в периоды низкого спроса.

Планируемое строительство ветропарков в Каспийском море может способствовать выработке избыточной электроэнергии, которую целесообразно будет использовать для производства водорода. Этот водород может служить энергетическим буфером (для обратной генерации при пиковом спросе), а также стать экспортным товаром, особенно в контексте развития Зеленого энергетического коридора из Каспийского региона в Европу через Грузию и Черное море.

Завершая выступление, Солтанов отметил, что потенциал Каспийского региона, богатые ресурсы для ветроэнергетики, развитая трубопроводная инфраструктура и перспективы прокладки подводных электрокабелей формируют уникальную энергетическую экосистему. По его мнению, это открывает перед Азербайджаном возможность стать ключевым игроком на энергетическом рынке будущего, ориентированного на устойчивость, цифровизацию и декарбонизацию.