Главком ВСУ: Против Украины воюет 640-тысячная группировка

В войне против Украины Россия использует контингент общей численностью до 640 тысяч военнослужащих. Москва не планирует останавливать боевые действия. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский во время видеоконференцсвязи на заседании Совета Украина - НАТО на уровне главнокомандующих.

«Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км. Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери», - цитирует Украинская правда» главкома ВСУ.

Также главком ВСУ поднял вопрос «индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров, потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике».