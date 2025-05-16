Торжественный дебют Rolls-Royce в Узбекистане

Компания Rolls-Royce Motor Cars Baku впервые представила два новых автомобиля марки Rolls-Royce в Узбекистане и Центральной Азии на эксклюзивном мероприятии в Ташкенте.

Посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Смарт отметил: «Фигурка Spirit of Ecstasy символизирует вершину британской роскоши. Я рад видеть презентацию новых моделей Rolls-Royce здесь, в Узбекистане, и горжусь тем, что мы представляем лучшие образцы британского дизайна, инженерии и производства». Генеральный директор Bayram Yaqubov добавил: «После представления Phantom в прошлом году я с гордостью отмечаю это важное событие. Мы верим, что прочные отношения с клиентами — ключ к долгосрочному успеху, и стремимся к их поддержке и развитию».

Black Badge Spectre Black Badge Spectre — самый мощный и дерзкий Rolls-Royce в истории. Он точно отражает характер людей, которые выбирают и заказывают этот автомобиль. Франк Тиманн, руководитель корпоративных коммуникаций Rolls-Royce в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, отметил: «Клиенты Black Badge — это те, кто не принимает обыденность и выходит за рамки традиционного понимания роскоши. Как и все владельцы Rolls-Royce, они выбирают безупречное качество, но при этом стремятся к более динамичному стилю и выражению своей индивидуальности».

Инженерия Black Badge – новый уровень вождения Для Black Badge Spectre предусмотрены два технических новшества, обеспечивающих кратковременное повышение мощности, вдохновлённые авиационным опытом. Например, как в самолётах с двигателями Rolls-Royce Merlin, где пилоты могли временно увеличить мощность нажатием одной кнопки.

Дизайн Black Badge – эстетика в тёмных тонах Как и в предыдущих Black Badge моделях, Spectre оформлен в характерной тёмной палитре. Это касается элементов экстерьера, включая решётку радиатора Pantheon, эмблему Spirit of Ecstasy и значок с двойной R.