Украина потеряла еще один F-16

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) сообщили о потере истребителя F-16 во время выполнения боевого задания в небе над страной.

«16 мая 2025 года около 03:30 (время по Баку - 04:30) была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения. На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», — говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram-канале.

Летчик был оперативно обнаружен и эвакуирован, его состояние удовлетворительное. Для выяснения всех обстоятельств создана комиссия, которая уже начала работу.