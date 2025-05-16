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Громкие заявления Зеленского
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Громкие заявления Зеленского

Украина потеряла еще один F-16

10:03 1390

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) сообщили о потере истребителя F-16 во время выполнения боевого задания в небе над страной.

«16 мая 2025 года около 03:30 (время по Баку - 04:30) была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения. На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», — говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram-канале.

Летчик был оперативно обнаружен и эвакуирован, его состояние удовлетворительное. Для выяснения всех обстоятельств создана комиссия, которая уже начала работу.

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