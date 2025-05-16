«Азеркосмос» удостоен международной награды

Церемония награждения прошла в рамках мероприятия BroadcastPro Manufacturer Awards. Премия BroadcastPro является престижной среди клиентов и участников отрасли, и выделяет ведущих производителей, сетевых операторов и поставщиков, которые внесли вклад в развитие сектора вещания региона.

«Азеркосмос» был удостоен международной награды. Широкополосный спутниковый сервис Azconnexus от «Азеркосмос» получил награду в категории «Лучший поставщик услуг VSAT».

VSAT (Very Small Aperture Terminal) — это технология спутниковых антенн малого диаметра, используемая для предоставления широкополосного интернета, передачи данных и других телекоммуникационных услуг в отдаленных районах. Эта технология позволяет создавать надежную инфраструктуру связи в различных отраслях и государственных структурах.

Сервис Azconnexus обеспечивает бесперебойную и высокоскоростную спутниковую связь даже в самых отдалённых и сложных условиях благодаря оптимизации под нужды государственных, корпоративных и мобильных секторов через спутники Azerspace-1 и Azerspace-2 в C- и Ku-диапазонах.

Получение этой престижной награды подчеркивает технологическое развитие спутниковой отрасли Азербайджана, её глобальную конкурентоспособность и лидерские позиции в регионе. Это достижение способствует укреплению международного сотрудничества в области высоких технологий и повышению экспортного потенциала национальной космической отрасли.